Morto in una cava a Buddusò: chi è la vittima cosa è successo

Pietro Bua ha perso la vita schiacciato da una lastra a Buddusò.

Si chiama Pietro Bua l’uomo morto travolto da una lastra nel primo pomeriggio di oggi, 18 giugno, in una cava di granito a Buddusò. La vittima, 73enne, è un imprenditore, titolare della cava Graniti Bua, in località Biralò, dove ha perso la vita tragicamente mentre si trovava nel cantiere.

Bua è molto conosciuto a Buddusò e questa tragedia ha lasciato sconvolto tutto il paese. Il 73enne è conosciuto come un grande artigiano, che ha trasmesso l’arte della lavorazione del granito anche ai suoi figli, che oggi portano avanti il lavoro del padre.

Cosa è successo.

La tragedia è avvenuta intorno alle ore 15, quando, per cause in corso di accertamento, un masso si è staccato travolgendo in pieno il 73enne. Inutili sono stati i soccorsi, che, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri, che stanno accertando la dinamica dell’incidente.

