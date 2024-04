Imprenditore rapinato a Olbia: caccia a una coppia in scooter

Le indagini sulla rapina a Olbia.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Olbia per risalire ai due banditi che hanno rapinato un imprenditore in pieno centro storico. Al vaglio alcune registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nel centro cittadino per ottenere informazioni utili all’identificazione dei sospetti.

Sono un uomo e una donna, e non due uomini come precedentemente riportato, i due rapinatori con il volto coperto e armati di coltello, che hanno costretto la vittima a scendere dall’auto e consegnare un’ingente somma di denaro e un orologio di valore. L’imprenditore è stato bloccato in auto nel centro storico e, secondo il suo racconto, è stato costretto a consegnare circa 50mila euro in contanti e oggetti di valore, tra cui un orologio stimato di circa 30mila euro.

Per facilitare la loro fuga, i rapinatori hanno ottenuto le chiavi dell’auto e sono fuggiti su un motorino, rendendo difficile la loro identificazione.

