Al museo Ruzittu di Arzachena la mostra sul Bel Paese

Il 19 aprile al Museo “Michele Ruzittu” di Arzachena sarà inaugurata la mostra “Il Bel Paese – Il paesaggio italiano tra l’Ottocento e il Novecento”. L’esposizione, visitabile fino al 21 luglio, mette a confronto i quattro grandi artisti Carlo Carrà, Giovanni Fattori, Ottone Rosai e Jean Baptiste Corot. Essa è il frutto della collaborazione tra il Comune di Arzachena, il “Magmma Museum” di Villacidro e il Museo “Ca’ La Ghironda” di Zola Pedrosa.

I fruitori della mostra potranno immergersi nelle trasformazioni che hanno investito l’Italia tra il Risorgimento e la Grande Guerra. E lo faranno grazie alla pittura paesaggistica di alcuni dei maggiori artisti italiani. Ma anche grazie al punto di vista di un artista straniero come Corot, calato nel nostro Paese per dipingerne le bellezze. La particolarità della mostra, però, come dichiarato dalla delegata alla Cultura Valentina Geromino e dal direttore artistico Walter Marchionni risiede anche nel suo messaggio di promozione del territorio di Arzachena.

Il progetto, infatti, oltre alle quattro opere di Carrà, Fattori, Rosai e Corot, prevede la presenza di dieci autori contemporanei. Che, per l’occasione, rappresenteranno alcuni scorci del territorio nella sezione “Il Bel Paese di Arzachena”. La delegata, inoltre, ha annunciato anche un’altra importante novità per il 2024: con lo scopo di coinvolgere in maniera sempre più attiva i ragazzi nell’ambito culturale, è stato indetto il concorso artistico dal titolo “Affacciati alla finestra”, rivolto alle scuole medie. Gli studenti potranno visitare la mostra e trarne ispirazione; i risultati del loro impegno verranno poi esposti al Museo in una fase successiva.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui