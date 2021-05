Uno straordinario evento meteorologico ha allagato il porto di Bonifacio in Corsica

Allagato il porto di Bonifacio.

Un improvviso e massiccio innalzamento del livello dell’acqua, pare provocato da quello che France3 definisce “Marea d’Equinozio“, ha colpito da stamattina Bonifacio, in Corsica sulla sponda settentrionale delle Bocche e ne ha allagato il porto e il lungomare.

L’acqua è salita dapprima sino al livello delle banchine del porto, per poi superarle e arrivare sulla strada e raggiungere le attività commerciali del lungo mare.

Momenti di preoccupazione si sono vissuti quando uno yacht ha dovuto mollare gli ormeggi perché rischiava di ribaltarsi sulla strada tra la forza dell’acqua che lo sollevava e le cime che lo legavano.

I servizi competenti del Comune di Bonifacio sono in attività sul posto da questa mattina. Lo straordinario fenomeno metereologico potrebbe avere ripercursioni sulle traversate del traghetto in direzione Santa Teresa almeno per oggi.

