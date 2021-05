Riaprono le palestre anche a Olbia.

Riaprono le palestre anche a Olbia dopo il lungo stop imposto dalla situazione sanitaria. L’open day di oggi dei centri sportivi della città è stato preso d’assalto dai più affezionati sportivi, quelli che non hanno mai mollato nemmeno durante le chiusure.

Tutti in palestra.

Numerose sono, però, le telefonate dei più sporadici atleti dopo un’anno di attività, forse in vista della più temuta prova costume, messa a dura prova dallo stop ai centri sportivi. “Per essere il primo giorno non ci possiamo lamentare – ha detto Angelo Mazza, proprietario del Body Control Club -, molti hanno iniziato a chiamare quasi increduli che fosse riaperta la palestra”. Non ha mai smesso di svolgere delle attività il titolare del centro sportivo di Olbia. “Non ho mai perso l’entusiasmo di lavorare e organizzare corsi all’aperto – ha detto Mazza -, allenando gli atleti che non hanno come me perso la speranza. Purtroppo le palestre sono riaperte in un periodo di bassa stagione, perché l’estate è la stagione dove la maggior parte delle persone smette di allenarsi e sicuramente si ripartirà molto bene a settembre”.

Anche il Planet Fitness ha avuto una riapertura molto partecipata. “C’è stata una buona risposta anche da parte di persone nuove – ha dichiarato l’imprenditore Luciano De Candia –, anche se questo non è il periodo in cui solitamente le palestre sono attive, ma non possiamo lamentarci anche grazie alla nostra presenza sui social e attività all’aperto”

