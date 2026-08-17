Due arresti per droga a Trinità d’Agultu.



È in carcere la coppia sorpresa a Ferragosto a Trinità d’Agultu con un camper pieno di droga. Un uomo e una donna viaggiavano lungo la Strada Provinciale 90 in località “Lu Colbu”, quando i Carabinieri della locale Stazione li hanno fermati e arrestati poiché ritenuti responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i militari dell’Arma, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio e della circolazione stradale intensificati in occasione della giornata festiva del Ferragosto e finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un camper diretto verso Santa Teresa di Gallura. Insospettiti da un forte odore di marijuana proveniente dall’interno del veicolo, i Carabinieri hanno eseguito un’approfondita perquisizione veicolare.

L’ispezione.

L’ispezione ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro un ingente e diversificato quantitativo di sostanze stupefacenti: nello specifico, circa 512 grammi di ketamina, 287 grammi di speed, 265,73 grammi di marijuana parzialmente suddivisa in dosi, 98 grammi di MDMA in pastiglie, 66 grammi di MD, 45 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish, 5,4 grammi di funghi allucinogeni e due boccette in vetro contenenti verosimilmente olio di cannabis.

Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno recuperato un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento, sostanze da taglio e differenti preparati chimici e integratori (tra cui barattoli di ioduro di potassio, iodio, magnesio, glucosamina e carbone vegetale). Contestualmente sono state rinvenute e sottoposte a sequestro due katane, una mazza da baseball e un coltello a serramanico. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre gli arrestati, al termine delle formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che coordina e dirige le indagini, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Sassari-Bancali in attesa dell’udienza di convalida. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.







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