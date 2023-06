Musica, sport, cibo e religione: ecco i programmi per l’estate di Luogosanto

Luogosanto presenta il calendario degli eventi per l’estate

L’impegno di associazioni, comitati e istituzioni di Luogosanto ha reso possibile la realizzazione di un vasto calendario di eventi per l’estate. È il Comitato Fidali ’79, a cui spetta organizzare gli spettacoli della Festa Manna, a firmare i primi tre eventi de “Lu Statiali in Locusantu”.

Gli eventi a Luogosanto

La “Festa di li Fidali” (omaggio a tutti i comitati organizzatori dalla leva 1950 ad oggi) il 24 giugno, la “Serata Comitato ’79” l’8 luglio. Sabato 15 ci sarà “Coccu e Cocktail”, evento enogastronomico che abbina alla preparazione dei cocktail quella del pane di una volta, cotto in forno a legna.

La programmazione per il mese di luglio prosegue con il Torneo di Tennis “Città di Luogosanto” dal 14 al 16 e con la notte bianca “Passizendi in Locusantu” sabato 22 luglio. E si chiude il 29 con “Destinazione Mare”, spettacolo di danza organizzato dall’ASD Civitas Mariana Danza.

Il mese di agosto, invece, prevede ben sette eventi: si comincia venerdì 4 con “Calici di Vini“. Si prosegue sabato 5 e domenica 6 agosto, rispettivamente con la festa rionale di San Quirico e con il palio equestre in notturna “Lu Palu di la Stélla”. Ma non è finita qui: il 12 agosto torna l’atteso appuntamento con il Time in Jazz al Palazzo di Baldu.

E ancora vanno segnalati due eventi enogastronomici: “Li cjusoni di Minnanna”, sabato 12 e la Festa del Bovino Sardo, sabato 19. Agosto termina in bellezza sabato 26, con l’allegria delle maschere del Carnevale estivo. Un altro appuntamento musicale rinnova la collaborazione del comune con il Festival Internazionale Isole che Parlano, la cui anteprima avrà luogo domenica 3 settembre al Palazzo di Baldu.

La Festa Manna di Gaddura

Proprio alla vigilia delle celebrazioni della Festa Manna di Gaddura, che quest’anno festeggia la sua 795^ edizione. Come sempre, la Festa per antonomasia della Gallura avrà in serbo una lunga serie di eventi religiosi e di intrattenimento. Uno su tutti il concerto di Raf, previsto per l’8 settembre.

Tanti i soggetti che anche quest’anno collaborano per dare vita all’ampio ventaglio di eventi turistici, enogastronomici e culturali della città mariana Ricordiamo, oltre ai Fidali ’79, anche la Pro Loco, che quest’anno ha visto un avvicendamento nel direttivo a favore delle nuove leve, l’amministrazione comunale e tutte le associazioni del territorio. Come l’ASD Civitas Mariana, il comitato della Festa di San Quirico, l’associazione culturale Lu Juali, L’ASD Tennis Club G. Solinas e l’Ufficio Turistico di Luogosanto.

“La volontà dell’amministrazione di promuovere il turismo al di là dei mesi estivi e di diversificare e aprire su più fronti – spiega il sindaco Agostino Pirredda -. Si manifesta nel nostro investimento sul turismo lento ed esperienziale e sui cammini religiosi. Oltre che nella lungimirante programmazione per l’autunno e l’inverno. Una piccola anticipazione: ad ottobre si avvicenderanno a Luogosanto due eventi sportivi: il Rally Terra Sarda e la seconda edizione di “Noi camminiamo in Sardegna”, evento in collaborazione con la Fondazione Destinazioni di Pellegrinaggio. Un modo per ribadire che Luogosanto è, realmente, un paese crocevia di cammini.”

“Riceviamo il testimone noi giovani, con un grande un debito di gratitudine nei confronti del direttivo uscente e in particolare dell’ex presidente Angelo Cuccu – commenta il nuovo presidente della ProLoco, Gabriele Pileri -. E ci poniamo in una posizione di continuità e allo stesso tempo di innovazione. Riteniamo importante mantenere l’armonia e la collaborazione che si è instaurata tra Comune e associazioni e puntiamo a coinvolgere sempre più giovani. Vogliamo sfatare il mito che le nuove generazioni non siano interessate a costruire comunità, a fare rete e a impegnarsi per il proprio paese. E fortunatamente Luogosanto ci sta dando spazio e opportunità per esprimerci”.

