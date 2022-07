Il primo matrimonio sulla spiaggia di Palau.

A Porto Rafael il primo matrimonio in spiaggia. Le nozze civili sono state celebrate ieri dal vice sindaco di Palau, Fabrizio Aisoni. A coronare il giorno più bello della propria vita Luisa e Mirko, una coppia di imprenditori, che ha scelto la destinazione gallurese come cornice.

Il regolamento per celebrare le nozze in spiaggia era stato approvato dall’amministrazione comunale di Palau lo scorso maggio, aprendo alla possibilità di sposarsi in 4 località, a Porto Pollo, Porto Rafael, la Sciumara, Porto Mannu.