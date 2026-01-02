Auto prende fuoco in galleria a Budoni, ferito il conducente

Incendio su un’auto a Budoni.

Un incendio in un’auto in marcia scatena il panico a Budoni. Oggi, 2 gennaio, un veicolo ha preso fuoco all’interno della galleria “S.Iscala”, sulla statale 131 DCN “Diramazione Centrale Nuorese”. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

E’ accaduto poco dopo le 13:30 di questo pomeriggio e immediato l’intervento della squadra vigili del fuoco di Siniscola. Stando a una prima ricostruzione, una Opel Kadett, all’interno della galleria “S’Iscala”, tra il comune di Posada e Budoni, ha preso fuoco improvvisamente.

Il conducente, un uomo di nazionalità inglese, è stato affidato al personale sanitario del 118 di Budoni. Il traffico è al momento chiuso in direzione Olbia-Abbasanta e deviato sulla SS 129 dagli agenti della Polizia stradale di Siniscola. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità è il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. I vigili del fuoco hanno provveduto ad effettuare un attento sopralluogo lungo tutto il tunnel stradale per verificare che non ci fossero altri mezzi all’interno.

