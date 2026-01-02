Tentato omicidio a Padru, uomo in fuga: ecco cosa è successo

Le indagini del tentato omicidio a Padru.

È in fuga l’uomo che oggi a Padru ha colpito e investito un 31enne nel primo pomeriggio di oggi, 2 gennaio. I carabinieri sono alla ricerca dell’aggressore, che sarebbe in auto con una donna, che sarebbe coinvolta nel tentato omicidio. Stando alla prima ricostruzione c’è stata una lite tra due uomini che è degenerata in uno scontro.

LEGGI ANCHE: Tentato omicidio a Padru, 31enne aggredito e investito: è grave

Il movente.

Non è ancora noto il movente, ma, nei pressi dell’ecocentro comunale, c’era una coppia e un uomo che sono arrivati allo scontro fisico. Le persone coinvolte non sono di Padru ed erano note ai servizi sociali. Ci sarebbero vecchie ruggini e forse denunce reciproche.

Il ferito.

Dalla lite c’è un ferito. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso il ragazzo con un elicottero e lo ha trasportato al Giovanni Paolo II di Olbia. Il giovane, fortunatamente, non è in pericolo di vita, ma ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale insieme al personale della sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui