Olbia è più sicura, arriva il nuovo sistema di videosorveglianza

Il nuovo sistema di videosorveglianza nella città di Olbia

A Olbia entra in funzione un nuovo sistema di videosorveglianza che copre l’intero centro urbano e le arterie più trafficate della città. L’installazione, completata con l’attivazione definitiva lo scorso 31 dicembre dopo l’approvazione del relativo regolamento, comprende 223 telecamere dotate di tecnologie avanzate, in grado di leggere anche le targhe dei veicoli.

I collegamenti in tempo reale.

Il monitoraggio delle immagini avviene in tempo reale attraverso il collegamento diretto con le centrali operative della polizia di Stato e della Polizia locale, consentendo di individuare rapidamente situazioni di pericolo o comportamenti sospetti. L’avvio del sistema, frutto di mesi di lavoro e regolato da norme nazionali ed europee, segna un passo avanti nella sicurezza cittadina.

Uno strumento efficace per la prevenzione dei reati.

La videosorveglianza sarà uno strumento efficace per la prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai furti e alle infrazioni al Codice della Strada. Sistemi analoghi sono già operativi in altre grandi città italiane e nel capoluogo sardo, e rappresentano un traguardo importante che offre maggiori garanzie di sicurezza ai residenti e ai visitatori di Olbia, migliorando la capacità di controllo e intervento delle Forze dell’Ordine sul territorio.

