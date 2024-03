Olbia è la città delle auto che bruciano: altre tre distrutte dal fuoco stanotte

Non si ferma la scia di fuoco contro le auto a Olbia

C’è stato qualche giorno di pausa, ma è stata un’illusione: stanotte il fuoco ha distrutto altre tre auto a Olbia. L’ennesimo intervento dei vigili del fuoco è scattato verso l’una di notte in via Caboto per tre auto in fiamme. L’intervento è stato immediato ma il fuoco ha fatto in tempo a distruggere le tre auto prese di mira. Erano parcheggiate una vicino all’altra e le fiamme le hanno devastate tutte e tre. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia e sono subito scattate le indagini.

C’è da capire chi possa aver avuto interesse ad appiccare il fuoco e scoprire se ci siano collegamenti con gli altri episodi. In molti dei casi registrati, compreso quest’ultimo, tra le auto prese di mira c’erano Smart. Dall’inizio del 2024 sono una quindicina le auto aggredite dal fuoco a Olbia. Un problema che sta diventando una vera e propria emergenza nella città delle auto che bruciano. I vigili del fuoco ormai sanno che interventi rischiano di fare ogni notte e gli olbiesi dovrebbero, per quanto possibile, stare attenti alle proprie auto.

