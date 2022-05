L’incendio ad un bar di Arzachena.

Si è resa necessaria l’evacuazione di due appartamenti soprastanti il bar che, questa notte, intorno alle 2:45, è stato dato alle fiamme in viale Costa Smeralda ad Arzachena. Una signora con un bambino di circa 2 anni hanno avuto bisogno delle attenzioni del 118 per aver respirato fumo, ma le loro condizioni non sono gravi.

Rapido l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato fino alle 6 prima di domare le fiamme e bonificare l’area. Sul posto erano presenti anche i carabinieri con il nucleo investigativo di Olbia, che stanno indagando sull’accaduto. Dai primi accertamenti non si esclude il dolo.