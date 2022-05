I due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Olbia.

Brutto incidente questa sera intorno alle 21 e 30 sulla strada statale che conduce a Loiri all’altezza del cimitero nuovo.

Una BMW condotta da un trentenne ha tamponato una moto da enduro con in sella due giovani ventenni. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Olbia in codice rosso. Sul posto è stata inviata la squadra cittadina dei vigili del fuoco che ha provvedimento ha mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118.