Incendio a Bottidda, tre elicotteri in azione a Nuraghe Larattu

Tre elicotteri in azione sull’incendio a Bottidda.

Un incendio è divampato nel territorio comunale di Bottidda, in località Nuraghe Larattu, dove sono in corso le operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale della Sardegna.

Per fronteggiare le fiamme è stato attivato un importante dispiegamento di mezzi aerei: tre elicotteri sono impegnati nelle attività di contrasto al rogo, provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale di Alà dei Sardi, Anela e Bosa. In particolare, dalla base di Alà dei Sardi è decollato un Super Puma, mentre dalle strutture operative di Anela e Bosa sono intervenuti due elicotteri modello As350 Ecureuil, impegnati nei lanci d’acqua per contenere l’avanzata dell’incendio e mettere in sicurezza l’area interessata.

Sul posto dirige le operazioni il direttore delle operazioni di spegnimento della stazione Forestale di Bono, che coordina le attività delle squadre impegnate nell’intervento e valuta l’evoluzione del fronte del fuoco.

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