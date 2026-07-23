Eventi weekend Gallura: sagre, mostre e sapori da non perdere

La Gallura si prepara a vivere un nuovo fine settimana all’insegna della tradizione, della cultura e dell’enogastronomia. Tra sagre dedicate ai sapori del territorio, mercatini di prodotti locali, mostre sul mare e appuntamenti da vivere all’aperto, il weekend del 25 e 26 luglio offre numerose occasioni per scoprire il volto più autentico del nord della Sardegna. Ecco alcuni degli eventi da segnare in agenda.

Monti – “Monti Produce”, il mercato delle eccellenze locali

A Monti torna “Monti Produce“, una manifestazione dedicata alle produzioni tipiche e all’artigianato del territorio. Per due giornate il paese diventa una grande vetrina delle eccellenze galluresi, con produttori locali, degustazioni, esposizioni e dimostrazioni delle antiche tradizioni. Un’occasione per conoscere da vicino i sapori autentici della Gallura e valorizzare il lavoro delle aziende del territorio.

Badesi – La Sagra della Lumaca

A Badesi l’estate prosegue con uno degli appuntamenti gastronomici più attesi: la Sagra della Lumaca. La manifestazione celebra uno dei piatti più rappresentativi della cucina tradizionale sarda, proponendo ricette tipiche, stand gastronomici e momenti di intrattenimento. Una serata che unisce convivialità e tradizione, richiamando ogni anno numerosi visitatori.

Golfo Aranci – “Legati al Mare” sul Magic Carpet

Per gli amanti dell’arte e della fotografia continua a Golfo Aranci la mostra “Legati al Mare”, ospitata nello spazio espositivo del Magic Carpet. L’esposizione racconta il profondo legame tra il territorio e il mare attraverso immagini, installazioni e opere che invitano a riflettere sull’identità marinara della Gallura. La mostra è visitabile anche durante il weekend estivo.

Santa Teresa Gallura – La tradizionale Sagra del Pesce

Tra gli appuntamenti più sentiti dell’estate gallurese c’è anche la Sagra del Pesce di Santa Teresa Gallura. La manifestazione porta in tavola il pescato locale, valorizzando le tradizioni marinare e offrendo ai visitatori la possibilità di gustare specialità preparate secondo le ricette della tradizione. Un evento che ogni anno richiama residenti e turisti nel cuore del paese.

Sant’Antonio di Gallura – Aperitivo al tramonto al Belvedere Lu Naracu

Per chi preferisce un’atmosfera più rilassata, il Belvedere Lu Naracu propone il suggestivo Sunset Aperitivo, un appuntamento che unisce musica, convivialità e uno dei panorami più belli dell’entroterra gallurese. Un’occasione perfetta per concludere la giornata ammirando il tramonto tra le colline della Gallura.

Che si scelga una sagra di paese, una mostra, un aperitivo panoramico o un mercato dedicato ai prodotti del territorio, il weekend del 25 e 26 luglio conferma ancora una volta la ricchezza del calendario estivo gallurese, con appuntamenti capaci di raccontare tradizioni, cultura e identità del territorio.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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