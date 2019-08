Incendio nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, fiamme ad Azzanidò

L’intervento e i ringraziamenti.

Oggi verso le 12 un incendio si è sviluppato nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, nella frazione di Azzanidò.

Sul posto i Barracelli di Loiri Porto San Paolo, il Corpo forestale, i Vigili del fuoco, gli operai del servizio antincendio di Forestas, le squadre di volontari della protezione civile, le forze dell’ordine che sono riusciti a spegnere l’incendio tempestivamente.

Il sindaco Francesco Lai ringrazia con un post su Facebook, “Un grazie di cuore a chi ogni giorno, anche e sopratutto in questi giorni caldi e di festa si adopera per garantirci il servizio antincendio nel territorio comunale, i Barracelli di Loiri Porto San Paolo, il Corpo Forestale, i Vigili del fuoco, gli operai del servizio antincendio di Forestas, le squadre di volontari della protezione civile, le forze dell’ordine per i servizi di supporto, la

Polizia locale, la centrale operativa regionale, Grazie!”conclude il sindaco Lai.

