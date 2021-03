Incendio davanti al poliambulatorio, in fiamme un’auto

L’incendio ieri pomeriggio.

Incendio ieri pomeriggio a Lanusei nel parcheggio del poliambulatorio dell’ospedale Nostra Signora della Mercede.

Per cause in corso di accertamento, una BMW x3 , parcheggiata negli spazi antistanti i locali sanitari è rimasta coinvolta in un incendio sviluppatosi nella parte anteriore del mezzo.

Sul posto, dalla vicina sede dei Vigili del Fuoco di Lanusei, è intervenuta una squadra di soccorso che ha provveduto ad estinguere le fiamme in brevissimo tempo, limitando i danni alla vettura e a mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri

