Vaccini in Gallura: “Per gli over 80 e gli insegnanti la campagna è ferma”

Le dichiarazioni del consigliere regionale Meloni.

Dopo l’annuncio dei primi sms inviati agli over 80 per la vaccinazione anti Covid in Sardegna interviene il consigliere regionale Giuseppe Meloni evidenziando molte criticità in alcune zone dell’Isola e soprattutto in Gallura.

“La campagna vaccinale sarda, al di là degli annunci roboanti del Presidente Solinas e dell’Assessore Nieddu, procede lentamente e disordinatamente – commenta Meloni – . I dati aggiornati ad oggi dal Ministero della Salute sono impietosi: a fronte di 165.380 dosi disponibili nei frigoriferi regionali, solo 93.978 sono state effettivamente somministrate, le dosi non utilizzate sono ben di più di quelle necessarie per una eventuale seconda dose. Solo la Calabria riesce a fare peggio”.

“La vaccinazione degli over 80 in alcuni territori quali ad esempio la Gallura, non sono neppure iniziate – continua il consigliere – e le astruse modalità di prenotazione (sms che indica un link dove prenotare solo però se si è attivato con lo Spid o con la Cns Card il fascicolo sanitario digitale) non paiono agevolare i nostri nonni, notoriamente adusi agli strumenti informatici. La vaccinazione del personale scolastico procede a singhiozzo, é iniziata di buona lena in Gallura e subito interrotta per motivi ignoti”.

“Con l’interrogazione presentata, chiedo chiarezza. Chiedo di riferire sulla campagna vaccinale in Gallura e in tutta l’Isola, chiedo il perché dell’esclusione degli insegnanti. Basta con le proposte assurde e impraticabili, si riveda la modalità di prenotazione per gli over 80 e si proceda immediatamente con le vaccinazioni degli anziani e di tutti i soggetti a rischio, con criteri oggettivi che tengano conto del grado di esposizione e di fragilità degli stessi”, conclude Meloni.

