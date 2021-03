La decisione del Comune di Golfo Aranci.

Martedì mattina il nostro Consiglio comunale di Golfo Aranci ha unanimemente deciso di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, nella ricorrenza dei cento anni dalla traslazione presso l’Altare della Patria.

“Siamo fieri ed orgogliosi di aver aderito al progetto Milite Ignoto, Cittadino d’Italia – commenta il sindaco Mario Mulas – che ci è stato sottoposto dal Comando Regione Militare Sardegna che tende, assieme ad altre Istituzioni, a riconoscere il Milite Ignoto cittadino onorario di ogni comune d’Italia”.

“È un gesto dal forte significato simbolico per ravvivare la memoria ed il ricordo di chi, per difendere e far crescere questa nostra Italia, ha dato la propria vita. Golfo Aranci ha da sempre a cuore questi esempi e da oggi li può annoverare anche tra i propri concittadini“, conclude il primo cittadino.

