Guasto alla condotta dell’acqua di Aglientu, intervento di Abbanoa

Il guasto alla condotta dell’acqua di Aglientu.

Disagi temporanei per l’erogazione dell’acqua nel territorio comunale di Aglientu a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono impegnate in località Lu Lucchesu per una riparazione necessaria alla condotta, un’operazione che comporterà la sospensione del flusso idrico durante le ore di lavoro.

L’intervento è programmato a partire dalle 9:30 e, secondo le previsioni del gestore del servizio idrico, dovrebbe concludersi entro le 20. Durante questo arco di tempo potranno verificarsi abbassamenti della pressione o momentanee interruzioni dell’erogazione nelle aree di Lu Lucchesu, Lu Nodu, Li Salcuneddi, Campesi e Contra Ruia. Abbanoa ha comunicato che i tecnici saranno impegnati a ridurre il più possibile la durata dello stop e, nel caso in cui le operazioni dovessero terminare prima del previsto, il servizio verrà ripristinato anticipatamente.

Al termine dei lavori la distribuzione dell’acqua tornerà progressivamente alla normalità. Il gestore avverte inoltre che, nella fase immediatamente successiva alla riapertura della rete, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida: si tratta di un fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Eventuali anomalie o problemi potranno essere comunicati al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800/022040, disponibile tutti i giorni 24 ore su 24.

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