L’incendio in un appartamento a Palau.

Paura nella mattinata a Palau, dove un incendio ha interessato un appartamento situato al primo piano di un condominio in via Razzoli. L’allarme è scattato intorno alle 8:30, quando i vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena sono stati chiamati a intervenire per domare le fiamme. La squadra arrivata sul posto ha operato rapidamente per mettere in sicurezza l’abitazione e contenere il rogo, riuscendo a impedire che l’incendio potesse estendersi agli appartamenti vicini. Un’azione tempestiva che ha permesso di limitare i danni e scongiurare conseguenze più gravi per gli altri residenti del condominio.

Secondo le prime informazioni, non si registrano persone ferite. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’area, mentre restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio. Gli accertamenti sono attualmente in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, pronti a fornire assistenza in caso di necessità, e gli agenti della Polizia locale di Palau per la gestione delle operazioni e della sicurezza nell’area interessata.

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