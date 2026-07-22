Ci sono momenti nella storia in cui una scoperta è talmente grande da fare paura persino a chi l’ha immaginata per primo. È da questo punto di vista, profondamente umano, che nasce “Il delitto di Darwin – Storia di un segreto spaventoso”, lo spettacolo che giovedì 23 luglio alle 21.30, in piazza dello Scolastico a Olbia, accompagnerà il pubblico della rassegna “Sul filo del discorso” in un viaggio sorprendente nella vita di Charles Darwin.

Telmo Pievani e Darwin

Protagonista della serata sarà Telmo Pievani, filosofo della scienza, evoluzionista, saggista e uno dei più conosciuti divulgatori scientifici italiani, che porterà in scena la storia meno conosciuta del padre della teoria dell’evoluzione.

Perché Darwin, prima ancora di diventare il volto austero dei libri di scuola, con la lunga barba bianca e lo sguardo rivolto verso l’infinito, è stato un uomo pieno di dubbi, paure e fragilità.

Dopo il viaggio intorno al mondo a bordo del Beagle, iniziato da giovane e destinato a cambiargli la vita, Darwin torna in Inghilterra con un’intuizione destinata a rivoluzionare il pensiero umano: tutte le forme viventi sono legate da una storia comune. Un’idea straordinaria, ma anche difficile da accettare.

E così Darwin sceglie il silenzio.

Custodisce i suoi appunti per anni, nascosti in un cassetto, combattuto tra la consapevolezza di aver scoperto qualcosa di enorme e il timore delle conseguenze che quella verità avrebbe avuto sulla società del suo tempo.

È proprio questo il “delitto” raccontato nello spettacolo: non un crimine reale, ma il tormento di un uomo che sente di avere tra le mani una scoperta capace di cambiare il modo in cui l’umanità guarda se stessa.

Telmo Pievani racconta un Darwin diverso da quello che immaginiamo: un uomo mite, tormentato, persino ironico, alle prese con le sue paure e con il peso di una responsabilità immensa.

Una storia fatta di intuizioni geniali, ma anche di esitazioni, ripensamenti e notti difficili.

Uno spettacolo che mescola divulgazione, teatro e racconto, restituendo tutta la forza di una vicenda che parla ancora oggi di coraggio, cambiamento e della difficoltà, tutta umana, di accettare ciò che mette in discussione le nostre certezze.

“Sul filo del discorso”

Con questo nuovo appuntamento, la quattordicesima edizione di “Sul filo del discorso”, organizzata dal Comune di Olbia e dalla Biblioteca Civica Simpliciana, prosegue il suo percorso tra letteratura, teatro, scienza e grandi temi capaci di coinvolgere il pubblico.

Dopo le storie di donne di RiBelle, il racconto intimo di Elvira Serra con Le voci di via del silenzio, il viaggio spirituale e teatrale di Ugo Dighero nei panni del giullare di San Francesco e il successo di Francesco Abate con Gli indegni, la rassegna torna a proporre una serata capace di unire conoscenza ed emozione.

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