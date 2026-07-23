Olbia si stringe alla famiglia di Tolik dopo la tragedia sulla 131

La colletta a Olbia per i funerali di Tolik.

Una gara di solidarietà è partita a Olbia per sostenere la famiglia di Anatoli Frolov, il trentatreenne conosciuto da tutti come Tolik, morto nel tragico incidente avvenuto sulla strada statale 131 dcn, nei pressi di Budoni. La comunità ucraina della città si è immediatamente attivata per aiutare la moglie dell’uomo e il loro bambino, promuovendo una raccolta fondi destinata anche alle spese del funerale.

Il dolore ha coinvolto anche il quartiere di viale Aldo Moro, dove Frolov lavorava insieme alla moglie nel negozio “Mix Markt“, punto di riferimento per molti cittadini ucraini, moldavi e dell’Est Europa residenti in Gallura. La serranda abbassata e un semplice cartello con la scritta “Il negozio è chiuso il 22” hanno raccontato il dramma improvviso che ha colpito la famiglia.

I commercianti della zona hanno ricordato Tolik come una persona gentile, disponibile e sempre impegnata nel lavoro. In tanti hanno raccontato la sua dedizione, spiegando che dopo il turno al negozio raggiungeva anche un ristorante sul mare per un secondo impiego.

Nel frattempo continuano i messaggi di vicinanza e gli aiuti concreti per la moglie e il figlio, ancora ricoverato in osservazione pediatrica all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Una comunità intera si è stretta attorno a una famiglia segnata da una perdita improvvisa e dolorosa.

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