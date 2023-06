L’incendio è scoppiato in via Catanzaro a Olbia.

Ancora un altra emergenza per i vigili del fuoco a Olbia. Questa mattina, intorno alle 12, un furgone ha preso fuoco in via Catanzaro. Immediato l’arrivo della squadra, che ha avviato l’operazione di spegnimento dell’incendio e estinto prontamente le fiamme.

Fortunatamente non si segnalano feriti. Le cause che hanno dato origine all’incendio sono in via di accertamento. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia di Stato.

