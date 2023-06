Grande attesa per la Remata della Gioventù, che giunge alla finale a Olbia

La Remata della Gioventù è in finale l’8 giugno.

Gara spettacolare La Lega navale, organizzatrice dell’evento della Remata della Gioventù, arrivato alla dodicesima edizione con il patrocinio del Comune, allestirà il campo di remata nello specchio acqueo del vecchio porto romano. Tre le corsie su cui si sfideranno gli armi scolastici in base alla classifica della gara di mezzo corso, disputata a maggio.

Nella corsia centrale le teste di serie, ossia gli equipaggi che hanno fatto registrare il miglior tempo nella precedente competizione. Si tratta della squadra b del liceo di Tempio che ha vinto la Remata di mezzo corso, il liceo artistico De Andrè di Olbia arrivato secondo, la squadra A del Dettori di Tempio classificato terzo. Il percorso sarà di 240 metri circa con una virata.

I migliori primi tempi di ogni batteria insieme ai due migliori secondi detteranno la composizione delle batterie semifinali da cui usciranno i tre finalisti che gareggeranno per conquistare il gradino più alto del

podio. Alle 10 l’inizio della gara che sarà raccontata e commentata dallo speaker Tommy Rossi. Premiazioni nel giardino della Lega navale e poi festa per i partecipanti. Le squadre Scendono in acqua a bordo dei palischermi di legno undici armi formati dagli studenti del liceo Giovanni Maria Dettori di Tempio accompagnati dal docente Tino Ara; del liceo classico Antonio Gramsci di Olbia con Lisa Perdomi; del liceo artistico Fabrizio De Andrè con la referente Elisabetta Mura; del liceo scientifico Lorenzo Mossa con Anna De Falco; dell’Istituto di istruzione superiore Amsicora di Carlo Bruno; dell’istituto tecnico commerciale Attilio Deffenu accompagnati da Giovanna Masu e dell’istituto Michelangelo Pira di Siniscola con Silvia Trentin.

I campioni in carica sono gli studenti dell’istituto Pira di Siniscola. Sono loro che da alcuni anni conservano, in bella vista nella loro scuola, il trofeo challenger della Remata della gioventù. Nei giorni scorsi lo hanno già riconsegnato nelle mani della Lega navale che lo custodirà fino all’8 giugno per assegnarlo ai vincitori dell’edizione 2023. Il secondo e terzo classificato verranno premiati con le targhe della Lega navale. Alla fine dell’anno, all’interno del Lega navale day, verranno consegnate le borse di studio donate da alcune aziende del territorio.

Erasmo Vitiello Dallo scorso anno si è aggiunto un importante premio per i partecipanti alla Remata della Gioventù: la targa che porta il nome di Erasmo Vitiello, maestro d’ascia scomparso nel febbraio 2021 che nel 2014, insieme all’altro maestro d’ascia olbiese Pietro Moro, restaurò i palischermi di legno rovinati

dall’alluvione. Lo scorso anno la targa fu consegnata all’Amsicora. “Il lavoro di restauro fu fatto all’istituto Amsicora e sia mio padre che maestro Moro insegnarono agli studenti alcuni dei segreti di questo antico mestiere – spiega il figlio di maestro Vitiello, Silvano, che insieme alla moglie Ana consegnerà la targa -. Un

modo per ricordare mio padre all’interno di questa manifestazione a cui siamo molto legati. È bello pensare che sulle barche su cui i nostri studenti remano e si divertono ha lavorato mio papà”.

“Siamo pronti per la finale di questa manifestazione che anche quest’anno ha visto una grande partecipazione di studenti – dice il presidente della Lega navale Tore Bassu -. Ringrazio fin da ora i dirigenti delle scuole superiori che hanno firmato il protocollo di intesa fino al 2025 rinnovando la fiducia al progetto. Grazie ai docenti che seguono i ragazzi negli allenamenti e nel caso delle scuole di Siniscola e di Tempio organizzano anche i trasferimenti in bus. Sarà una finale combattuta e invitiamo la città a venire in via Escrivà a fare il tifo per i nostri ragazzi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui