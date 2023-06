Maltempo e temporali in Sardegna, è ancora allerta meteo

Allerta in Sardegna e Gallura per maltempo.

Ancora una giornata di maltempo in Gallura e in tutto il nord Sardegna. La protezione civile in queste ore ha emesso un’allerta meteo, a partire dalle 14 del 5 giugno, fino alle 23:59 per temporali e rischio idrogeologico.

Le zone colpite sono quelle di Gallura, Tirso, Logudoro, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Campidano. L’allerta emessa è quella per criticità ordinaria, con codice giallo. Nelle zone segnalate sono previsti temporali e piogge intense. Dopo un weekend difficile, ricomincia la settimana con una nuova ondata di maltempo che tiene lontana l’estate per un po’.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui