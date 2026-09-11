Dopo le aggressioni, a Olbia un corso gratis di autodifesa

Il corso gratis di autodifesa a Olbia.

Dopo le recenti aggressioni e le preoccupazioni legate alla sicurezza, a Olbia arriva un’iniziativa dedicata alla difesa personale. L’obiettivo è offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere alcune tecniche di autodifesa e avvicinarsi alla pratica della Kma attraverso una lezione gratuita. L’appuntamento è in programma martedì 15 settembre, dalle 20 alle 21:30, al Gymnastics Center di via Estonia 19. La partecipazione è aperta anche a chi non ha mai praticato questa disciplina e non richiede una precedente esperienza.

La serata è stata organizzata come un primo contatto con la Kma, consentendo ai partecipanti di provare direttamente alcune tecniche e di conoscere le modalità di allenamento della disciplina. A condurre la lezione sarà l’istruttore Simone Ledda. L’iniziativa non prevede alcun costo di partecipazione. Per ricevere informazioni è possibile contattare l’istruttore al numero 351/4278576 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

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