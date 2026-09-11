Malattie rare, in Gallura cresce la rete della Reumatologia

Cresce la rete della Reumatologia in Gallura.

Cresce in Gallura l’attività del servizio di Reumatologia dedicata anche alle malattie autoinfiammatorie rare. La struttura, con sede nella Casa di Comunità di Tempio Pausania, garantisce assistenza anche negli ambulatori di Olbia, La Maddalena e Badesi, seguendo pazienti con patologie complesse e spesso difficili da riconoscere. I numeri mostrano un aumento significativo dell’attività. Dal 2015 al 2026 i casi di malattie rare riconosciute e presi in carico sono aumentati del 650%. Anche gli accessi al servizio sono cresciuti, con un incremento superiore al 20% tra il 2024 e il 2025. Tra le patologie seguite figurano la sindrome Papa, la febbre mediterranea familiare (Fmf), le Caps e la Traps, alcune delle quali sono oggetto anche di studi multicentrici a livello nazionale.

La responsabile del servizio di Reumatologia della Asl Gallura, Daniela Marotto, sottolinea le difficoltà legate alla diagnosi. Queste malattie possono infatti presentare sintomi simili ad altre condizioni infiammatorie. La Papa può manifestarsi già nell’infanzia con episodi ricorrenti di artrite e importanti problemi cutanei. Le Caps sono invece caratterizzate soprattutto da febbre ricorrente ed eruzioni cutanee, mentre nelle forme più gravi possono comparire complicanze neurologiche e problemi all’udito.

La Traps provoca episodi febbrili prolungati, spesso accompagnati da dolori muscolari e gonfiore intorno agli occhi. La Fmf, più frequente nelle popolazioni del Mediterraneo, si manifesta con attacchi di febbre e forti dolori addominali. Un trattamento tempestivo è importante anche per prevenire complicanze come l’amiloidosi renale. La diagnosi si basa sulla storia clinica del paziente, sulla ricorrenza degli episodi, sugli esami degli indici infiammatori e, quando necessario, sulla caratterizzazione genetica. Oggi, accanto alle terapie tradizionali, sono disponibili anche farmaci biotecnologici. Il servizio segue inoltre le altre patologie reumatiche, utilizzando anche ecografia articolare e capillaroscopia periungueale, utile per individuare precocemente alterazioni associate al fenomeno di Raynaud e alla sclerosi sistemica. La rete territoriale punta così a favorire diagnosi più rapide e percorsi di cura adeguati.

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