Un nuovo medico di base a Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura arriva un nuovo medico di medicina generale. Dal 16 settembre il dottor Antonio Demontis sarà operativo nella Casa di Comunità e potrà accogliere fino a 1.000 assistiti, contribuendo a rafforzare la presenza della medicina territoriale nel comune. Per permettere ai cittadini di effettuare la scelta del nuovo medico, la Casa di Comunità ha organizzato un’apertura straordinaria dello sportello amministrativo. L’appuntamento è per mercoledì 16 settembre, dalle 9:30 alle 12, con quattro operatori a disposizione per raccogliere le richieste di iscrizione.

Per completare la procedura allo sportello sarà necessario presentarsi con la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e con la tessera sanitaria. Sarà possibile anche delegare un’altra persona, fino a un massimo di quattro deleghe per ciascun delegato. Ogni delega dovrà essere accompagnata dalla richiesta scritta e firmata, dalla fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria della persona delegante e dalla fotocopia del documento di identità del delegato. La scelta del medico non dovrà però necessariamente avvenire allo sportello. Gli utenti potranno infatti effettuare l’iscrizione e selezionare il professionista anche online attraverso il portale ZenteWeb, utilizzando le proprie credenziali digitali Spid, Cie o Cns.

La Direzione del Distretto di Olbia della Asl Gallura ha espresso il proprio ringraziamento al dottor Demontis per aver scelto Santa Teresa Gallura come sede professionale. L’arrivo del nuovo medico, secondo la Direzione, rappresenta un ulteriore passo verso una più adeguata copertura dell’assistenza sanitaria sul territorio. Al professionista sono stati inoltre rivolti gli auguri per l’inizio della nuova attività.

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