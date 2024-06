Intossicati i proprietari di un magazzino a Olbia.

Incendio questa mattina in un garage di Olbia adibito a magazzino privato. Sul posto, intorno alle 10:20, sono intervenuti i vigili del fuoco, in via Li Caprioni.

Il fuoco ha gravemente danneggiato la struttura, che subito dopo l’estinzione delle fiamme è stata dichiarata inagibile. Lievemente intossicati i proprietari, assistiti dal personale del 118.

