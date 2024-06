Cinghiali tra le discariche abusive di Olbia, il caso finisce in Procura

Il caso dei cinghiali tra le discariche di Olbia.

L’avvocato Christian Cicoria presenterà un esposto alla Procura per denunciare le discariche abusive e l’invasione di cinghiali a Olbia. La petizione firmata da oltre mille persone chiede all’amministrazione comunale di Settimo Nizzi di intervenire per risolvere il problema.

Dopo molte aggressioni da parte di branchi di animali selvaggi sia a persone che ad animali domestici, è stato nominato un nuovo responsabile. Le incursioni di gruppi di cinghiali in alcune zone di Olbia, come Olbiamare vicino all’aeroporto Costa Smeralda e Poltu Cuadu, sono diventate una situazione comune: al tramonto è possibile vederli mentre cercano cibo tra i rifiuti abbandonati.

Il più recente avvistamento è avvenuto ieri sera, intorno alle 23, quando un gruppo di cinghiali ha attraversato la strada statale 125 per raggiungere l’isola ecologica del piazzale Costante Girardengo. Da diversi mesi è attivo un gruppo su Facebook chiamato “Emergenza cinghiali e rifiuti a Olbia“, che si riunisce ogni sera per cercare di dissuadere chi abbandona i rifiuti vicino all’eco box e per scacciare i cinghiali che si avvicinano alla zona. Anche le guardie zoofile ed i baracelli transitano regolarmente in quest’area, ma i cittadini ritengono che la situazione sia diventata insostenibile.

