Le priorità della Regione per strade e ferrovie.

La Sardegna soffre di un gravissimo deficit infrastrutturale, con nemmeno un chilometro di autostrada e ferrovie per l’88% a binario unico e non elettrificate. Le arterie principali sono spesso occupate da cantieri infiniti e molti piccoli centri sono difficilmente raggiungibili. Questo deficit penalizza la competitività delle imprese, il diritto dei sardi alla mobilità e complica la vita ai turisti, con ricadute negative sull’industria delle vacanze. Questo è quanto emerso dal “Libro bianco sulle priorità delle infrastrutture in Sardegna” di Uniontrasporti, presentato ieri a Cagliari.

Durante il convegno, è stata sottolineata la necessità di una governance unica per i tre aeroporti sardi per migliorarne la competitività. Tra le priorità indicate da 369 imprese sarde vi sono il completamento della Sassari-Olbia, la conclusione dei lavori sulla Nuoro-Olbia-Santa Teresa di Gallura, l’ammodernamento della Statale 131, e la connessione di Nuoro alla rete ferroviaria Rfi con collegamenti verso gli aeroporti di Alghero e Olbia.

I dati mostrano un sistema viario e ferroviario inadeguato, con KPI stradali e ferroviari ben al di sotto della media nazionale. Sassari è la città meglio posizionata a livello stradale, mentre Nuoro è all’ultimo posto per entrambe le infrastrutture.

