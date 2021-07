Incendio a Murta Maria.

Incendio in un modulo abitativo a Murta Maria, in località Spiritu Santu, alla periferia di Olbia. Sul posto, poco dopo le 3:30, ha operato una squadra del locale Distaccamento dei vigili del fuoco, che ha provveduto a spegnere l’incendio e bonificare l’area coinvolta.

Non si segnalano feriti, mentre ingenti sono i danni alla struttura di circa 7 metri per 3 metri. Sulle cause sono in corso le indagini in collaborazione con la polizia del commissariato di Olbia.

(Visited 301 times, 301 visits today)