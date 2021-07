Il noto ristoratore di Olbia Gavino De Candia.

“Tanti nostri storici clienti di fuori in estate tornano da noi ed è un’emozione”. È già questo un segnale di ripartenza nelle parole del noto ristorante La Palma, aperto a Olbia da Gavino De Candia dal 1977.

“Si ricordano di noi nonostante siano passati molti anni e siano magari anziani – dice -. Ci seguono da quando eravamo ancora al Corso, prima di trasferirci nell’84 qui dove siamo oggi”. In tutti questi anni, la pandemia ha bersagliato in particolar modo il settore della ristorazione. “Siamo stati colpiti, ma voglio pensare positivo – prosegue –. In questo periodo ci siamo arrangiati, abbiamo ricevuto qualcosa degli aiuti che ci ha permesso di respirare un può”.

Ora la voglia della ripartenza. “Nell’aria c’è voglia di ripartire, anche se purtroppo bisogna ancora fare i conti con tante cose – dichiara -. Quando sento l’umore positivo dei miei clienti mi rallegro, vengono volentieri qui anche grazie al venir meno di molte restrizioni. Non che bisogna abbassare la guardia, ma prima ero molto deluso perché nonostante tutti i controlli, non c’è stata molta attenzione agli arrivi in certi casi”.

Come stanno andando le cose? “Sto lavorando bene e sono grato anche ai clienti locali che vengono a trovarci – prosegue -, perché non ci sono solo i turisti, ma dobbiamo pensare ai nostri olbiesi affezionati”. Anche a La Palma si sente il problema della mancanza di personale. “È una tragedia, ma non è così solo quest’anno – conclude –, anche gli altri anni si faceva fatica a trovare personale. Il mio è un ristorante grande e abbiamo 7 dipendenti, ma non bastano. È che purtroppo oggi è difficile trovare chi abbia voglia di fare una stagione intera”.

