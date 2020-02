Incendio nella notte, brucia un capannone: confermata la natura dolosa

L’incendio ha interessato delle attrezzature da pesca.

Stanotte nella zona industiale regionale di Siniscola è scoppiato un incendio in un capannone di circa 1500 metri quadrati. Le fiamme hanno interessato nteressato le attrezzature da pesca della società affittuaria “Ittica Giosuè”.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Siniscola che ha provveduto ad estinguere le fiamme ed ad effettuare gli accertamenti per determinare le cause che hanno originato il rogo. Dopo le verifiche è emerso che l’incendio è di natura dolosa in quanto è stata rilevata la presenza di liquido accelerante.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia di stato di Siniscola.

