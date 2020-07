Incendio nella notte, in fiamme l’auto del sindaco

Probabile un cortocircuito.

Vigili del fuoco in azione poco dopo mezzanotte, in via Umberto I a Sardara, dove un incendio ha danneggiato l’auto di Roberto Montisci, sindaco del paese, che era parcheggiata in strada.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri hanno spento il rogo, attribuendo l’origine delle fiamme verosimilmente ad un corto circuito. I successivi accertamenti svolti da un’equipaggio dei carabinieri della compagnia di Villacidro intervenuto sul posto, non hanno fatto emergere indizi o tracce, che potessero fare presumere un’origine dolosa dell’evento.

(Visited 1.082 times, 1.114 visits today)