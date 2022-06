Incendio a Olbia, in fiamme la veranda di un appartamento

L’incendio ieri sera a Olbia.

Incendio ieri sera a Olbia, in località Murta Maria. In fiamme, intorno alle 21 e 30, la veranda di un appartamento in via Multineddu.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. L’incendio ha interessato principalmente la veranda dell’appartamento rialzato all’interno di un complesso di case causando ingenti danni. Al momento le cause sono ancora da chiarire e sono in corso gli accertamenti.