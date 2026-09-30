Scoppia un incendio nella vegetazione, paura a Olbia

Incendio sulla vegetazione a Olbia.

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio nella periferia di Olbia, interessando in particolare la vegetazione dell’area vicino all’ospedale di Olbia. Le fiamme, alimentate dalle raffiche di vento, hanno risalito rapidamente la vegetazione secca fino ad avvicinarsi minacciosamente ad alcune abitazioni e all’istituto scolastico Ipia.

La densa colonna di fumo nero, visibile da diversi punti della città, fino al centro storico, ha generato forte preoccupazione tra i residenti. Immediate sul posto le operazioni di spegnimento del rogo.

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