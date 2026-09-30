Vandali nella scuola media di Olbia.

Alcuni vandali hanno preso di mira stanotte la scuola media Ettore Pais di via Veronese, a Olbia. Stando alle prime informazioni, dopo aver forzato la porta posteriore dell’edificio, ignoti hanno allagato le aule e i corridoi con gli idranti anticendio. Il tempestivo scatto del sistema d’allarme ha richiesto l’intervento immediato del personale scolastico per una prima verifica dei danni. Non risultano furti nell’istituto.

Lezioni sospese.

A causa dell’inagibilità temporanea degli spazi, le lezioni di oggi, 30 settembre, sono state sospese per alunni e insegnanti. Mentre sono già in corso le operazioni di pulizia e prosciugamento per consentire il ripristino della struttura, nelle prossime ore le forze dell’ordine di Olbia analizzeranno le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità dei colpevoli.

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