Meteo Olbia dell’1 ottobre, nuvole ma senza pioggia in Gallura

Temperature in calo, ma il tempo resta asciutto

Il meteo Olbia dell’1 ottobre sarà più nuvoloso rispetto alle giornate precedenti, ma senza piogge previste in Gallura. Il cielo resterà parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature caleranno leggermente. A Olbia sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima. A Tempio Pausania si passerà da 10 a 26 gradi.

Le previsioni meteo per giovedì 1 ottobre in Gallura

Nella zona 61 del Nord-Est della Sardegna il cielo sarà parzialmente nuvoloso dalla notte alla mattina. Le nubi resteranno presenti anche nel pomeriggio, ma senza precipitazioni. Il bollettino ARPAS indica infatti 0 millimetri di pioggia in tutte le fasce orarie. In serata aumenteranno le schiarite. I venti resteranno deboli, prima dai quadranti sud-orientali e poi da est.

La giornata sarà quindi più fresca ma asciutta. A Olbia la massima scenderà a 26 gradi. Anche Tempio resterà sullo stesso valore. Il mare non dovrebbe presentare particolari problemi, con venti deboli lungo il settore nord-orientale. Per la Gallura il cambio di stagione sarà quindi più evidente nelle temperature che nelle condizioni del cielo.

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