L’incendio nella parte alta di via Barcellona.

Fiamme che fanno paura. Partite da un campo che si trova all’angolo tra via Barcellona e via Macchiavelli a Olbia. L’incendio è vicinissimo alle case e sul posto stanno intervenendo gli uomini dei vigili del fuoco e la polizia locale.

Non si conoscono le cause del rogo. Al momento stanno bruciano alcune sterpaglie in un campo. Il fumo è visibile in tutta Olbia, ma la situazione dovrebbe essere sotto controllo.

(Visited 2.997 times, 3.002 visits today)