Dietrofront di Lapia all’Asl Gallura, l’azienda: “Non abbiamo revocato nomina”

Le precisazioni dell’Asl Gallura su Mara Lapia.

In queste ore è circolata la notizia che l’ex parlamentare Mara Lapia è stata “scaricata” dall’Asl Gallura, dopo averla voluta come direttrice dei Servizi socio sanitari dell’Azienda sanitaria. Ma quest’ultima, a firma di Marcello Acciaro, smentisce.

“Intendo smentire categoricamente quanto apparso in alcuni organi di stampa – dichiara Acciaro -, in merito alla nomina a Direttore socio-sanitario dell’avvocato Lapia. Si precisa che non è stata “scaricata” da Asl Gallura e che le sue competenze e la sua presenza sarebbero state ben accette nell’Azienda”.

Il direttore generale Acciaro ha spiegato che Mara Lapia non aveva accettato l’incarico e non ha preso servizio perché non ha firmato il contratto. Successivamente ha formalizzato la rinuncia in forma scritta e ufficiale settimane fa. “Si precisa che l’Asl Gallura non ha revocato l’incarico all’avvocato Lapia – spiega il direttore generale -, bensì ha revocato la delibera di nomina, in seguito alla sua rinuncia, perché la stessa presta attività presso altre strutture sanitarie e del Ministero della Salute”.

