Incendio di Portisco, 37 anni dopo il ricordo delle 13 vittime

Il ricordo delle vittime dell’incendio a Portisco.

Sono trascorsi 37 anni da quel 28 agosto 1989 che segnò per sempre la memoria della Gallura. A Portisco, un devastante incendio provocò la morte di 13 persone, trasformando una giornata d’estate in una delle tragedie più dolorose ricordate nel territorio e nell’intera Sardegna. Anche quest’anno, nel giorno dell’anniversario, autorità, associazioni di volontariato e cittadini si riuniranno per rendere omaggio alle vittime e mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto. La commemorazione, in programma venerdì 28 agosto, sarà scandita da diversi momenti, tra preghiera e deposizioni floreali.

Il ritrovo è fissato alle 17:30 nella piazza della chiesa di San Pantaleo, dove si incontreranno le autorità e le associazioni di volontariato. Da lì la cerimonia proseguirà alle 18 nel cimitero di San Pantaleo, con la deposizione delle corone di fiori in memoria delle persone che persero la vita nell’incendio. Alle 18:30 il momento commemorativo si sposterà a Milmeggiu, dove saranno deposte altre corone davanti alla lapide dedicata alle vittime. Un gesto semplice ma carico di significato, che ogni anno rinnova il legame della comunità con una tragedia che ha lasciato una ferita profonda. La giornata si concluderà alle 19 nella chiesa di San Pantaleo con la celebrazione della Santa Messa in suffragio delle vittime. Sarà l’occasione per raccogliersi nel ricordo delle 13 persone morte quel pomeriggio del 28 agosto 1989 e per ribadire l’importanza della memoria.

A distanza di quasi quattro decenni, il ricordo di quella giornata continua infatti a essere presente nella comunità. L’anniversario non rappresenta soltanto una ricorrenza, ma un momento attraverso il quale le nuove generazioni possono conoscere una pagina drammatica della storia recente della Gallura. A 37 anni dall’incendio di Portisco, la Gallura torna dunque a fermarsi per ricordare le 13 persone che persero la vita il 28 agosto 1989. Un anniversario che conserva intatto il suo significato: ricordare le vittime e trasmettere nel tempo la memoria di quanto accadde.

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