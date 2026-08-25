Meteo Olbia 26 agosto, torna il caldo in Gallura

Le previsioni meteo per mercoledì 26 agosto a Olbia

Il meteo a Olbia per mercoledì 26 agosto segna l’inizio della nuova fase di caldo annunciata dalla Protezione civile regionale. L’avviso per le alte temperature scatterà alle 10 e resterà in vigore fino alle 9 di sabato 29 agosto. La fase più intensa è attesa nei giorni successivi, ma già da mercoledì il caldo tornerà a crescere sulla Gallura.

A Olbia ARPAS prevede una massima di 33 gradi e una minima di 22. Il valore sarà più alto nelle zone interne: a Tempio Pausania sono previsti 37 gradi. La giornata inizierà con qualche nube irregolare, destinata però a dissolversi rapidamente. Dal pomeriggio il cielo diventerà sereno e potrebbe comparire anche della polvere desertica in sospensione.

I venti saranno deboli e variabili al mattino, con una rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio e possibili rinforzi locali. Il mare sarà poco mosso, fatta eccezione per il Mare di Sardegna, previsto mosso.

Il picco del caldo è atteso giovedì

Per la Gallura il 26 agosto sarà quindi una giornata ancora gestibile rispetto a quello che arriverà subito dopo. L’avviso della Protezione civile segnala infatti un progressivo aumento delle temperature, con la fase più intensa prevista tra giovedì 27 e venerdì 28. In tutta la Sardegna le massime potranno superare diffusamente i 37 gradi, mentre nelle zone interne sono attesi picchi fino a 42-44 gradi.

Anche le notti saranno particolarmente calde. Le minime resteranno sopra i 24-25 gradi in gran parte dell’Isola, rendendo più difficile il recupero dal caldo diurno. In Gallura, intanto, residenti e turisti potranno ancora contare sulle condizioni favorevoli lungo la costa per trascorrere la giornata all’aperto.

Il meteo a Olbia indica dunque un mercoledì ancora senza valori estremi in città, ma con il ritorno del caldo intenso ormai ufficialmente iniziato. La vera escalation è attesa nelle giornate successive

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