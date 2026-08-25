La figlia di Trump a Porto Cervo sullo yacht dell’ambasciatore Usa

Ivanka Trump col marito a Porto Cervo.

Ivanka Trump e il marito Jared Kushner si trovano in vacanza a Porto Cervo per un breve soggiorno in famiglia, confermando la Costa Smeralda come una delle mete preferite dal jet set internazionale. La coppia si sta godendo le bellezze locali tra momenti di relax ed esclusive cene nei ristoranti più iconici affacciati sul Porto Vecchio.

A bordo dello yacht.

A confermare ufficialmente la loro presenza, senza alcun intento di riservatezza, è stato l’ambasciatore statunitense in Italia, Tilman J. Fertitta. Stando a quanto si trapela, il diplomatico e imprenditore, attualmente ormeggiato a Porto Cervo a bordo del suo mega yacht Boardwalk da 450 milioni di dollari, ha raccontato di aver ospitato la figlia e il genero di Donald Trump per un drink a bordo. L’incontro si inserisce nella cornice del Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour, la campagna navale promossa dall’ambasciatore per celebrare i 250 anni dell’indipendenza americana lungo le coste italiane.