L’incendio del ristorante nella notte a Palau.

Intorno alle 4 di questa mattina I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti a Palau per l’incendio di un ristorante nel porto turistico.

L’ingresso e parte della veranda coperta sono andate distrutte dalle fiamme, mentre sono stati risparmiati dall’ incendio gli appartamenti soprastanti e fortunatamente non si segnalano feriti. Sono in corso le indagini per identificare le cause del rogo. Sul posto anche i carabinieri e personale del 118.