L’incidente nella notte a Olbia.

Questa notte i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia sono intervenuti intorno all’una di notte per un incidente stradale in via Montale.

Una vettura per cause ancora da stabilire si è scontrata contro un’auto parcheggiata cappottandosi al centro della strada. Una ragazza è stata trasportata in ospedale, dal 118, ingenti i danni ad entrambi i veicoli. I vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica dell’area dell’incidente e alle operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi.