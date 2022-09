L’esportazione della carne di maiale dalla Sardegna.

La Sardegna è riuscita a centrare obiettivi importanti sul fronte del contrasto alla peste suina africana e i risultati ottenuti hanno portato la Regione ad un confronto con la Commissione europea su un livello mai raggiunto in precedenza.

“Per la prima volta la Sardegna è presente al tavolo di Bruxelles con una rappresentanza politica, insieme al ministero e ai tecnici, per confrontarsi su un percorso ben preciso, al termine del quale sarà decisa la revisione delle restrizioni che da tempo impediscono ai nostri allevatori di esportare i capi e prodotti suinicoli al di fuori del territorio regionale”, ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas.

Dopo l’incontro avvenuto a Bruxelles per presentare i risultati del secondo report sullo stato d’avanzamento dell’Isola all’interno della road map tracciata in accordo con la Commissione europea e il ministero della Salute, il presidente Solinas esprime soddisfazione per un risultato che, sottolinea, è ormai quasi raggiunto.

“Arrivare fin qua – precisa il presidente – dopo 40 anni di lotta al virus, non è stato facile, né scontato. La nostra Isola ha affrontato grandi sacrifici e la strada da prendere non è sempre stata chiara e lineare. Ancora nel 2019 l’audit della Commissione europea evidenziava che i risultati della campagna di eradicazione non erano sufficienti a superare i dubbi per cancellare l’embargo. Abbiamo dato un nuovo impulso all’Unità di progetto regionale, rinnovando l’impegno e gli sforzi, nonostante stessimo gestendo un evento epocale come la pandemia del Covid-19“.

Gli allevamenti di suini nell’isola sono meno di 13mila, seconda regione in Italia dopo la Calabria, con 163mila capi, sesta regione, con una media di circa 12 capi ad allevamento, il 70% di queste aziende alleva anche altre specie animali, mentre la media nazionale è di 73 capi.