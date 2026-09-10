I gruppi d’opposizione a Santa Teresa intervengono sui fondi per “Le Porte di Sardegna”

A Santa Teresa Gallura pure i gruppi d’opposizione esultano per i fondi (1,3 milioni) in arrivo dalla Regione per il turismo. “Accogliamo favorevolmente la notizia relativa alle risorse destinate al porto di Santa Teresa Gallura nell’ambito del programma regionale “Le Porte della Sardegna“. Così i gruppi consiliari Oltre le Bocche e Faro Comune per Lungoni. “È però corretto precisare, anche alla luce delle dichiarazioni diffuse nelle ultime ore, che non si tratta di un finanziamento nato da una specifica iniziativa del Comune, ma di un programma promosso e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, che coinvolge dieci Comuni, sedi delle principali porte di accesso portuali e aeroportuali dell’Isola. Per ciascuna delle principali “Porte della Sardegna” sono previste risorse per circa 1,33 milioni di euro”.

Importanti risorse

“Per Santa Teresa la Regione indica specificamente la riqualificazione paesaggistica e urbana dell’area esterna al sedime portuale. Le risorse possono riguardare verde, illuminazione, cartellonistica, arredo urbano, percorsi di accesso, viabilità e spazi di sosta.

Come ha ricordato l’assessore regionale Franco Cuccureddu, porti e aeroporti rappresentano il primo e l’ultimo contatto del visitatore con la Sardegna: devono quindi diventare luoghi accoglienti, decorosi e capaci di rappresentare l’identità del territorio.

È esattamente su questo che vigileremo. Queste risorse devono essere utilizzate pienamente e in maniera coerente con la loro finalità, trasformando il porto in un vero biglietto da visita per Santa Teresa Gallura e non disperdendole in interventi frammentari o in semplici “rattoppi”.

“Per investimenti di questa importanza auspichiamo inoltre un metodo diverso per il futuro: maggiore condivisione preventiva, non soltanto con i gruppi di minoranza presenti in Consiglio comunale, ma anche con i cittadini, le associazioni, gli operatori economici e le diverse realtà del tessuto sociale”. Così concludono Oltre le Bocche e Faro Comune per Lungoni. “Un investimento da oltre un milione di euro merita infatti una visione complessiva e partecipata, perché dal confronto possono nascere idee e indicazioni preziose per costruire una porta d’ingresso all’altezza di Santa Teresa Gallura”.

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